Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСуспільствоЖиття

У лікарні померла жінка, поранена унаслідок ракетного удару по Тернополі

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 36 осіб.

У лікарні померла жінка, поранена унаслідок ракетного удару по Тернополі
наслідки атаки РФ у Тернополі
Фото: Повітряні сили ЗСУ

У лікарні померла жінка, поранена унаслідок ракетного удару по Тернополі. Таким чином станом на 2 грудня кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 36 осіб.

Про це повідомила Національна поліція.

"До тернопільської поліції надійшло повідомлення від судово-медичного експерта лікарні Святого  Луки у Львові про те, що від вибухових травм померла жінка, 1944 року народження", – зазначили правоохоронці. 

Пенсіонерка проживала у Тернополі в будинку по вулиці 15 квітня, куди 19 листопада влучила ворожа ракета.

Наразі безвісти зниклими вважаються четверо дорослих та одна дитина. Серед жертв – 29 дорослих та семеро дітей.Слідчі дії тривають.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies