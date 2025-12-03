Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Унаслідок ударів Росії знеструмлено понад 20 тисяч споживачів в чотирьох областях

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. 

Комунальники ремонтують обладнання (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок середи унаслідок ударів Росії по енергооб'єктах знеструмлено понад 17,5 тисяч споживачів у Харківській області, приблизно 5 тисяч – у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також споживачі у Херсонській області.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

В Одеській області всіх знеструмлених вночі абонентів вже заживлено. При цьому Міненерго зазначає, що на Одещині внаслідок нічної атаки дістав поранення працівник, його доставлено до лікарні.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – йдеться в повідомленні.

  • Росія з початком осені активізувала обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Унаслідок атак запроваджували аварійні відключення електропостачання. 
  • Наразі в Україні через пошкодження енергооб’єктів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.
