Унаслідок ударів Росії знеструмлено понад 20 тисяч споживачів в чотирьох областях

Станом на ранок середи унаслідок ударів Росії по енергооб'єктах знеструмлено понад 17,5 тисяч споживачів у Харківській області, приблизно 5 тисяч – у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також споживачі у Херсонській області.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
В Одеській області всіх знеструмлених вночі абонентів вже заживлено. При цьому Міненерго зазначає, що на Одещині внаслідок нічної атаки дістав поранення працівник, його доставлено до лікарні.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – йдеться в повідомленні.
- Росія з початком осені активізувала обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Унаслідок атак запроваджували аварійні відключення електропостачання.
- Наразі в Україні через пошкодження енергооб’єктів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.