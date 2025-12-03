Унаслідок ударів Росії знеструмлено понад 20 тисяч споживачів в чотирьох областях

Станом на ранок середи унаслідок ударів Росії по енергооб'єктах знеструмлено понад 17,5 тисяч споживачів у Харківській області, приблизно 5 тисяч – у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також споживачі у Херсонській області.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

В Одеській області всіх знеструмлених вночі абонентів вже заживлено. При цьому Міненерго зазначає, що на Одещині внаслідок нічної атаки дістав поранення працівник, його доставлено до лікарні.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – йдеться в повідомленні.