У області будуть розглядати варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

Роботу Херсонської ТЕЦ призупинили через атаки ворога на об'єкт. Без тепла залишилися понад 40 тисяч абонентів.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ — били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Терористи вкотре воюють проти мирного населення", – розповів він.

Через це роботу ТЕЦ призупинили, і без тепла залишилися 470 будинків. Це понад 40,5 тисячі абонентів.

Прокудін написав, що через це збирається оперативна нарада, на якій розглядатимуть варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

"Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву", – написав він.

У місті продовжують працювати Пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефон і зв’язатися з рідними. Також працює обласний контактний центр: 0800 101 102 та 0800 330 951, куди можна зателефонувати, якщо є питання чи потребуєте допомоги.