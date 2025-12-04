ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Через російські атаки роботу Херсонської ТЕЦ призупинили, без тепла – понад 40 тисяч абонентів

У області будуть розглядати варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

Через російські атаки роботу Херсонської ТЕЦ призупинили, без тепла – понад 40 тисяч абонентів
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Роботу Херсонської ТЕЦ призупинили через атаки ворога на об'єкт. Без тепла залишилися понад 40 тисяч абонентів.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ — били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Терористи вкотре воюють проти мирного населення", – розповів він. 

Через це роботу ТЕЦ призупинили, і без тепла залишилися 470 будинків. Це понад 40,5 тисячі абонентів.

Прокудін написав, що через це збирається оперативна нарада, на якій розглядатимуть варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

"Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву", – написав він. 

У місті продовжують працювати Пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефон і зв’язатися з рідними. Також працює обласний контактний центр: 0800 101 102 та 0800 330 951, куди можна зателефонувати, якщо є питання чи потребуєте допомоги.
