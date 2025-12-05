На Херсонщині ворог поранив 11 людей, понівечив будинки, пекарню і газопровід

Упродовж доби російська армія атакувала 46 населених пунктів Херсонщини і поранила там 11 людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Комишани, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Текстильне, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Томарине, Урожайне, Чарівне, Милове, Дудчани, Качкарівка, Нова Кам'янка, Новорайськ, Монастирське, Костирка, Золота Балка, Нововоронцовка, Вірівка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Михайлівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, пекарню, газопровід та приватний автомобіль.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – зазначив Прокудін.