У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Війна

У ніч на п'ятницю Росія атакувала 137 дронами. Є влучання на 13 локаціях

Більшість ворожих безпілотників були збиті. 

У ніч на п’ятницю армія Росії застосувала 137 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера й інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 90 із них – "шахеди", повідомили в Повітряних силах у Telegram.

Зафіксовано влучання 57 дронів на 13 локаціях. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

Російська атака в ніч на 5 грудня
Фото: Повітряні сили у Telegram
Російська атака в ніч на 5 грудня


