У ніч на п’ятницю армія Росії застосувала 137 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера й інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 90 із них – "шахеди", повідомили в Повітряних силах у Telegram.

Зафіксовано влучання 57 дронів на 13 локаціях. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

Фото: Повітряні сили у Telegram Російська атака в ніч на 5 грудня



