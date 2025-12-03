Його припаркували на зупинці громадського транспорту.

У Києві вперше застосували тимчасове затримання транспортного засобу категорії "мотоцикл" - його евакуювали за порушення пункту 15.9 (e) Правил дорожнього руху – "зупинка ближче ніж 30 метрів від зупинки громадського транспорту".

Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва.

"Порушення цього пункту ПДР створює пряму небезпеку для пасажирів та руху громадського транспорту, а також перешкоджає роботі водіїв автобусів і тролейбусів. Згідно зі статтею 265-4 КУпАП, за таке порушення передбачено тимчасове затримання транспортного засобу, яке інспектори з паркування мають право застосовувати в установленому законом порядку", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті наголосили, що норма стосується всіх видів механічних транспортних засобів без винятку, включно з мотоциклами, мопедами тощо.

"Ми закликаємо водіїв дотримуватися ПДР, з повагою ставитися до пасажирів громадського транспорту та не створювати небезпек чи перешкод на зупинках", – зазначив директор Департаменту Михайло Буділов.