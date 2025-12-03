Головне за ніч та ранок середи, 3 грудня: удар по Дніпропетровщині, понад 200 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 201 бойове зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 201 боєзіткнення, 52 - на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1200 російських окупантів. Росія втратила на війні в Україні близько 1 176 230 військових.

Уночі Росія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками - ворог ударив по Тернівці Павлоградського району.

Загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, вони госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка – "важкі". Хлопець 18 років – у стані середньої тяжкості.

Уночі Росія атакувала Україну 111 безпілотниками: були влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях.

Росія щотижня втрачає у війні проти України по 7000 військових, заявив держсекретар США Макро Рубіо в інтерв’ю Fox News. Він вважає, що продовження війни ще 4-5 років для Росії не є реалістичним.

Зараз бої ідуть за “30-50 кілометрів” або 20% Донецької області, сказав Рубіо.

США намагаються врегулювати війну і дати Україні гарантії безпеки на майбутнє, які б забезпечили відсутність наступного вторгнення. Також Штати намагаються зробити так, щоб українська економіка не просто відновилася, а зростала.

“Теоретично, роблячі правильні речі, через десять років ВВП України може бути більшим, ніж Росії”, – вважає він.

Російські ЗМІ стверджують, що після майже 5 годин перемовин з Путіним делегація Сполучених Штатів залишила Кремль та вирушила до американського посольства без досягнення відчутного компромісу.

Мирний план, погоджений з Україною на переговорах у Женеві та Вашингтоні, російському диктатору та його радникам представляли спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Помічник Путіна Юрій Ушаков розповів пресі, що "деякі американські напрацювання прийнятні для Росії, деякі ні", а також заявив, що "на зустрічі Путіна та Віткоффа обговорювалося територіальне питання, але компромісу не досягнуто".

Австрійська поліція повідомила про затримання в Україні двох підозрюваних у вчиненні вбивства 21-річного громадянина нашої держави, яке сталося у Відні.

Українські правоохоронці заарештували двох чоловіків - 19 та 45 років, пише "Європейська правда". У них було виявлено велику суму коштів у доларах, що дає підстави вважати мотивом злочину наживу. Версію про політичний мотив вбивства, на думку речника управління кримінальної поліції Відня, можна відкинути.

Україна вже звернулася до Австрії із проханням про передання кримінальної справи.

В Україні почали продавати новорічні ялинки: ціни стартують від 210 грн.

За сезон планується реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев.

