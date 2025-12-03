​Уночі Росія атакувала Україну 111 безпілотниками: були влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях.

У ніч на 3 грудня Росія атакувала Україну 111-ма ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" і БПлА інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда – (ТОТ АР Крим). Понад 60 із них – "шахеди".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині внаслідок атаки російських БПлА загинули двоє чоловіків, і ще три людини постраждали.