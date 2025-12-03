США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Сибіга: Путін, погрожуючи портам, показує небажання завершити війну

Голова МЗС закликав до наслідків для агресора, якщо диктатор знову "плює світові в обличчя".

Сибіга: Путін, погрожуючи портам, показує небажання завершити війну
Фото: Пресслужба АМПУ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X прокоментував заяви російського диктатора Путіна про намір посилити удари, спрямовані на українські порти та кораблі, після знищення кількох суден "тіньового флоту".

На думку очільника МЗС, це свідчить про відсутність у Кремля планів завершувати війну. Сибіга наголосив, що путінські погрози в першу чергу націлені на Одесу - місто, про яке президент США Дональд Трамп "говорив з великою теплотою".

Голова української дипломатії додав, що Росія має "припинити кровопролиття та не витрачати час світу, який має бути часом миру". Якщо ж Путін "знову плюне в обличчя світу", то Росія має зіткнутися з наслідками. 

Міністр нагадав, що Україна повністю підтримує зусилля щодо досягнення справедливого миру і відзначив "важку роботу та великі досягнення" української та американської переговорних команд. 
