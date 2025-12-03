РФ атакувала Кривий Ріг, поранень зазнали троє людей

Надвечір російські війська завдали ракетнного удару по Кривому Рогу, унаслідок обстрілу поранені троє цивільних.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Станом на 19:00 відомо про трьох поранених цивільних: "У Кривому Розі, за оновленими даними, вже троє постраждалих. Серед них – 3-річна дівчинка. Дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості", – каже Гайваненко.

"Увечері ворог здійснив ракерний удар по Кривому Рогу. Постраждала жінка. Зайнялися гаражі. Понівечена адмінбудівля. Наслідки уточнюються", – ідеться у повідомленні.

Також від атак потерпала Нікопольщина – райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Агресор застосовував артилерію та FPV-дрони.

Унаслідок ворожих обстрілів троє людей постраждали, серед них дитина.

Пошкоджені 2 навчальні заклади і стільки ж АЗС, приватні оселі, гараж, інфраструктура, будівля, що не експлуатується, авто, газогін.

Фото: Дніпропетровська ОВА

На Синельниківщині противник цілив по Покровській, Слов’янській, Межівській громадах. Понівечені інфраструктура та приватний будинок.

У Павлоградському районі росіяни атакували райцентр та Вербківську громаду. Там виникла пожежа. Також пошкоджена інфраструктура.