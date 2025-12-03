Російська армія завдала масованих авіаударів по місту Слов'янськ Донецької області. Унаслідок атаки щонайменше 8 людей зазнали поранень, серед поранених діти.

Про це інформує начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 8 поранених, у тому числі 2 дитини, внаслідок численних ударів по Слов'янську. Сьогодні росіяни скинули на місто 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку", – ідеться у повідомленні.

Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

"Безпечних місць на Донеччині давно вже не залишилося. Знову і знову звертаюся до всіх цивільних: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе та своїх близьких!" – наголошує начальник ОВА.