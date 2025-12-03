США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
На Донеччині у зоні примусової евакуації залишаються 352 родини з дітьми, — ОВА

За тиждень із Донеччини примусово евакуйовано 55 дітей із 39 сімей.

На Донеччині у зоні примусової евакуації залишаються 352 родини з дітьми, — ОВА
ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

У населених пунктах Донецької області, де запроваджено примусову евакуацію дітей, продовжують залишатися 352 родини, у яких виховуються 410 дітей. 

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила начальниця Служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає Укрінформ.

За її словами, йдеться про два населені пункти у межах двох територіальних громад області, де діє обов’язкова евакуація дітей разом із батьками або іншими законними представниками.

"У двох населених пунктах двох територіальних громад області, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб, залишаються перебувати 410 дітей у 352 сім’ях", – зазначила Рижакова.

Найбільше дітей досі залишаються у Дружківській міській територіальній громаді — 405 дітей у 349 родинах.

Водночас за останній тиждень із цих територій примусово евакуйовано 55 дітей із 39 сімей. Зокрема, з Дружківки вивезено 49 дітей (34 родини), а з Комишувахи — 6 дітей (5 родин).

  • З 1 червня з прифронтових територій України евакуювали 133 421 людину. З Донецької області було евакуйовано майже 90 тис. людей. З них маломобільних – 636, дітей – більш ніж 10 тис. 
