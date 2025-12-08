Дипломатія під удари. Як Росія конструює «мирні» ініціативи під готові атаки (і графік це доводить) 

Інститут вивчення війни створив інфографіку, де поєднав дипломатичний календар 2025 року з графіком обстрілів України: сині стовпчики - дрони Shahed та інші, помаранчеві - ракети. Удар за ударом. День за днем. Увесь рік. І паралельно — міжнародні перемовини, дзвінки, зустрічі, «ініціативи миру». Щодня. Увесь 2025 рік. Плюс перші дні грудня.

Графік демонструє сувору синхронність: але ця синхронність не про те, що дипломатія викликає обстріли. Навпаки. Обстріли визначають, коли росія запускає дипломатію.

В світі вирує впевненість, що росія здійснює масовані обстріли за схемою «перемовини → не вдалось → почали стріляти».

Проте графік доводить протилежну схему.

“росіяни готові стріляти → запускають дипломатичну активність → прикривають удар”. І це ключовий злам оптики.

Послідовність виглядає саме так:

росія готує масований пакет атак і в цей же період з’являється “мирна ініціатива” чи зустріч. росія нарощує дрони → оголошується дзвінок між лідерами США та РФ. росія підтягує ракети → раптово виникає міжнародний саміт чи «консультації».

Графік - це не реакція Москви на переговори. Графік - це інструкція від керівництва Кремля, коли вони готові запускати переговори, щоб створити інформаційну ширму.

Приклади, які говорять самі за себе:

Після інавгурації Трампа — перший великий злет дронів. Але інтенсивність готувалась ще до інавгурації. Саме тому дипломатія виглядає «причиною».

"30-денне перемир’я” обговорюється тоді, коли Росія вже накопичила засоби ураження. Пік наступає не «через провал», а тому що пік був запланований заздалегідь.

Стамбульські раунди — ідеальна ширма під збільшення атак, які росіяни готували кілька тижнів.

Дзвінок Трамп–Путін у липні відбувається на тлі вже зібраної хвилі ударів - тому й бачимо абсолютний максимум року. Не дзвінок спровокував ударну хвилю. Ударна хвиля спровокувала дзвінок.

Alaska Summit, Женева, Москва — гучні слова, які накривають чергові заздалегідь сформовані хвилі дронів.

Це стратегія, а не хаос. Росія використовує дипломатію не як інструмент пошуку миру, а як інструмент маскування війни.

Дипломатія в цьому кейсі не реакція. Вона - декорація, виставлена у потрібний момент, щоб виглядати «конструктивною» як раз коли завдається новий удар.

Це видно на графіку краще, ніж у будь-якому звіті розвідки: атаки — первинні, дипломатія — вторинна. Не обстріли підлаштовуються під зустрічі, а зустрічі — під обстріли.

Якщо провести поділ року на фази – це тільки підкреслює цей підхід.

Фаза 1 січень–квітень.

Помірна інтенсивність, але ударні пакети вже формуються. Під них і з’являються перші великі дипломатичні події.

Фаза 2 —травень–грудень.

Масштаби ударів подвоюються — і одночасно «випадково» множаться міжнародні саміти та перемовини.

Це не збіг. Це синхронізація для створення інформаційного туману.

Дрони як опора цієї моделі.

~90% ударів — безпілотники. Їх легко накопичувати, легко планувати хвилями. І потім — легко накривати дипломатією.

Ракети — бонусний інструмент, але логіка та сама: спершу пакет ударів, потім “мирні консультації”.

Світ місяцями живе у хибній причинності: «Напруга → переговори → зрив → атаки».

Насправді реальність виглядає так: план ударів → дипломатична ширма → реалізація ударів. І графік 2025 року - це холодний, чіткий і болісно очевидний доказ.

Росія не веде діалогів, щоб зменшити війну. Вона веде діалог, щоб легітимізувати момент, коли збирається її посилити.

І поки світ робить вигляд, що не бачить цієї інверсії, Москва робить вигляд, що веде мирні перемовини.