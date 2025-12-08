Росіяни атакували Україну ракетами
Блог Петра Андрющенка

Дипломатія під удари. Як Росія конструює «мирні» ініціативи під готові атаки (і графік це доводить) 

Інститут вивчення війни створив інфографіку, де поєднав дипломатичний календар 2025 року з графіком обстрілів України: сині стовпчики - дрони Shahed та інші, помаранчеві - ракети. Удар за ударом. День за днем. Увесь рік. І паралельно — міжнародні перемовини, дзвінки, зустрічі, «ініціативи миру». Щодня. Увесь 2025 рік. Плюс перші дні грудня. 

Графік демонструє сувору синхронність: але ця синхронність не про те, що дипломатія викликає обстріли. Навпаки. Обстріли визначають, коли росія запускає дипломатію.

В світі вирує впевненість, що росія здійснює масовані обстріли за схемою «перемовини → не вдалось → почали стріляти». 

Проте графік доводить протилежну схему.

“росіяни готові стріляти → запускають дипломатичну активність → прикривають удар”. І це ключовий злам оптики.

Послідовність виглядає саме так:

росія готує масований пакет атак і в цей же період з’являється “мирна ініціатива” чи зустріч. росія нарощує дрони → оголошується дзвінок між лідерами США та РФ. росія підтягує ракети → раптово виникає міжнародний саміт чи «консультації».

Графік - це не реакція Москви на переговори. Графік - це інструкція від керівництва Кремля, коли вони готові запускати переговори, щоб створити інформаційну ширму.

Приклади, які говорять самі за себе:

  • Після інавгурації Трампа — перший великий злет дронів. Але інтенсивність готувалась ще до інавгурації. Саме тому дипломатія виглядає «причиною».
  • "30-денне перемир’я” обговорюється тоді, коли Росія вже накопичила засоби ураження. Пік наступає не «через провал», а тому що пік був запланований заздалегідь.
  • Стамбульські раунди — ідеальна ширма під збільшення атак, які росіяни готували кілька тижнів.
  • Дзвінок Трамп–Путін у липні відбувається на тлі вже зібраної хвилі ударів - тому й бачимо абсолютний максимум року. Не дзвінок спровокував ударну хвилю. Ударна хвиля спровокувала дзвінок.
  • Alaska Summit, Женева, Москва — гучні слова, які накривають чергові заздалегідь сформовані хвилі дронів. 

Це стратегія, а не хаос. Росія використовує дипломатію не як інструмент пошуку миру, а як інструмент маскування війни.

Дипломатія в цьому кейсі не реакція. Вона - декорація, виставлена у потрібний момент, щоб виглядати «конструктивною» як раз коли завдається новий удар.

Це видно на графіку краще, ніж у будь-якому звіті розвідки: атаки — первинні, дипломатія — вторинна. Не обстріли підлаштовуються під зустрічі, а зустрічі — під обстріли.

 Якщо провести поділ року на фази – це тільки підкреслює цей підхід.

Фаза 1 січень–квітень.

Помірна інтенсивність, але ударні пакети вже формуються. Під них і з’являються перші великі дипломатичні події. 

Фаза 2 —травень–грудень.

Масштаби ударів подвоюються — і одночасно «випадково» множаться міжнародні саміти та перемовини. 

Це не збіг. Це синхронізація для створення інформаційного туману.

Дрони як опора цієї моделі.

~90% ударів — безпілотники. Їх легко накопичувати, легко планувати хвилями. І потім — легко накривати дипломатією.

Ракети — бонусний інструмент, але логіка та сама: спершу пакет ударів, потім “мирні консультації”.

Світ місяцями живе у хибній причинності: «Напруга → переговори → зрив → атаки».

Насправді реальність виглядає так: план ударів → дипломатична ширма → реалізація ударів. І графік 2025 року - це холодний, чіткий і болісно очевидний доказ.

Росія не веде діалогів, щоб зменшити війну. Вона веде діалог, щоб легітимізувати момент, коли збирається її посилити.

І поки світ робить вигляд, що не бачить цієї інверсії, Москва робить вигляд, що веде мирні перемовини. 

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
