“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСвіт

В ISW проаналізували "мирний план" США і РФ: "повна капітуляція України в обмін ні на що"

Він дасть Росії вигідніші позиції для майбутніх нових наступів.

В ISW проаналізували "мирний план" США і РФ: "повна капітуляція України в обмін ні на що"
Ілюстративне фото
Фото: 127 окрема бригада ТрО м. Харків

Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував розроблений американськими і російськими посадовцями 28-пунктний "мирний план". У звіті зазначається, що фактично це план передбачає повну капітуляцію України і встановлює умови для відновлення російської агресії проти неї.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Запропонований план позбавить Україну критично важливих оборонних позицій і можливостей, необхідних для захисту від майбутньої російської агресії, очевидно, в обмін ні на що", – йдеться в повідомленні.

В ISW зазначають, що передача Росії неконтрольованої нею частини Донецької області й заморожування лінії фронту на півдні України "непропорційно сприятиме Росії". Адже "пояс фортець" – головну оборонну лінію України в Донецькій області з 2014 року – Росія безуспішно намагається захопити вже понад 10 років, і ці спроби, "ймовірно, займуть кілька років за нинішніх темпів просування Росії".

В ISW також наголосили, що виведення українських військ із Донецької області дасть російським військам більш вигідні позиції для початку нових наступів на південь Харківської області й далі на схід Запорізької і Дніпропетровської областей.

"Такий вихід також створить умови для просування російських військ через річку Оскіл на сході Харківської області. Російські війська, ймовірно, згодом спробують загрожувати Харкову з кількох фронтів", – йдеться в повідомленні.

Заморожування лінії фронту на півдні України також дає російським військам можливість відпочити і відновитися для майбутніх наступів на Херсон або Запоріжжя - обидва ці міста Кремль і російські чиновники визначили як свої цілі.

Аналітики зауважили, що згаданий "мирний план" – по суті ідентичний вимогам Росії, висунутим у Стамбулі 2022 року. В ISW наголошують, що вчасна і достатня західна військова допомога і продаж зброї Україні, у поєднанні з санкціями проти Росії, можуть дозволити Україні завдати ворогу ще більших втрат на полі бою "і, таким чином, поставити під сумнів теорію перемоги Путіна".
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies