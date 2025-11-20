В ISW проаналізували "мирний план" США і РФ: "повна капітуляція України в обмін ні на що"

Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував розроблений американськими і російськими посадовцями 28-пунктний "мирний план". У звіті зазначається, що фактично це план передбачає повну капітуляцію України і встановлює умови для відновлення російської агресії проти неї.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Запропонований план позбавить Україну критично важливих оборонних позицій і можливостей, необхідних для захисту від майбутньої російської агресії, очевидно, в обмін ні на що", – йдеться в повідомленні.
В ISW зазначають, що передача Росії неконтрольованої нею частини Донецької області й заморожування лінії фронту на півдні України "непропорційно сприятиме Росії". Адже "пояс фортець" – головну оборонну лінію України в Донецькій області з 2014 року – Росія безуспішно намагається захопити вже понад 10 років, і ці спроби, "ймовірно, займуть кілька років за нинішніх темпів просування Росії".
В ISW також наголосили, що виведення українських військ із Донецької області дасть російським військам більш вигідні позиції для початку нових наступів на південь Харківської області й далі на схід Запорізької і Дніпропетровської областей.
"Такий вихід також створить умови для просування російських військ через річку Оскіл на сході Харківської області. Російські війська, ймовірно, згодом спробують загрожувати Харкову з кількох фронтів", – йдеться в повідомленні.
Заморожування лінії фронту на півдні України також дає російським військам можливість відпочити і відновитися для майбутніх наступів на Херсон або Запоріжжя - обидва ці міста Кремль і російські чиновники визначили як свої цілі.
Аналітики зауважили, що згаданий "мирний план" – по суті ідентичний вимогам Росії, висунутим у Стамбулі 2022 року. В ISW наголошують, що вчасна і достатня західна військова допомога і продаж зброї Україні, у поєднанні з санкціями проти Росії, можуть дозволити Україні завдати ворогу ще більших втрат на полі бою "і, таким чином, поставити під сумнів теорію перемоги Путіна".
- Напередодні Axios повідовляв про те, що адміністрація Трампа таємно працює у консультаціях із Росією над розробкою нового плану щодо завершення війни в Україні. Цей план США з 28 пунктів, як розповіли американські та російські посадовці, був натхненний успішним просуванням президентом Трампом угоди щодо Гази.
- Politico теж має дані, що план містить 28 пунктів. При цьому джерело журналістів сказало, що для них важить лише думка України: "Нас не обходять насправді європейці".
- Європейські країни вже виступили проти цього "мирного плану".