В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСвіт

У "мирному плані" США є пункт про амністію для всіх учасників війни, що виключає подальші юридичні претензії (доповнено)

Пункт передбачає відмову від будь-яких претензій. 

У "мирному плані" США є пункт про амністію для всіх учасників війни, що виключає подальші юридичні претензії (доповнено)
російська самохідна гармата «Гіацинт-С» під час бою
Фото: EPA/UPG

У запропонованому США і Росією "мирному плані" є пункт про амністію всіх сторін, причетних до дій воєнного часу, що виключає можливість юридичних претензій. Про це з посиланням на джерела пише New York Post

Журналісти стверджують, нібито цей пункт пропонував Київ. Але секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, якого під час візиту до США ознайомлювали з планом, заперечив, що він погоджував будь-який його зміст. 

Текст "мирного плану" з 28 пунктів опублікувала газета Financial Times. Там дійсно є пункт про амністію, він звучить так: 

"Всі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за їхні дії протягом війни і погоджуються не висувати будь-яких звинувачень або скарг у майбутньому".

Пояснень, що саме це означає, немає. Доповнення. Однак, як пише Wall Street Journal, високопоставлений чиновник США заявив, що Україна суттєво змінила один із 28 пунктів у версії, яка з’явилася в Інтернеті. На тлі корупційного скандалу проєкт закликав до аудиту всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна. Формулювання було змінено, щоб сказати, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".

  • Лише станом на початок серпня Україна задокументувала понад 170 000 воєнних злочинів, вчинених Росією. Деякі злочинці вже отримали законні вироки. 
  • Україна наголошує, що робота над планом триває. Володимир Зеленський розраховує обговорити його з американським колегою.
  • За даними FT, США вимагають від України погодження до 27 листопада – Дня подяки. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies