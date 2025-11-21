У "мирному плані" США є пункт про амністію для всіх учасників війни, що виключає подальші юридичні претензії (доповнено)

У запропонованому США і Росією "мирному плані" є пункт про амністію всіх сторін, причетних до дій воєнного часу, що виключає можливість юридичних претензій. Про це з посиланням на джерела пише New York Post.

Журналісти стверджують, нібито цей пункт пропонував Київ. Але секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, якого під час візиту до США ознайомлювали з планом, заперечив, що він погоджував будь-який його зміст.

Текст "мирного плану" з 28 пунктів опублікувала газета Financial Times. Там дійсно є пункт про амністію, він звучить так:

"Всі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за їхні дії протягом війни і погоджуються не висувати будь-яких звинувачень або скарг у майбутньому".

Пояснень, що саме це означає, немає. Доповнення. Однак, як пише Wall Street Journal, високопоставлений чиновник США заявив, що Україна суттєво змінила один із 28 пунктів у версії, яка з’явилася в Інтернеті. На тлі корупційного скандалу проєкт закликав до аудиту всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна. Формулювання було змінено, щоб сказати, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".