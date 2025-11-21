У Британії викрили російську мережу відмивання коштів

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) встановило, що мільярдна мережа відмивання коштів придбала банк у Киргизстані для обходу санкцій і проведення платежів на підтримку російських військових потреб.

Як ідеться на сайті NCA, у межах операції Destabilise правоохоронці ідентифікували мережу «cash-to-crypto» відмивачів, які працюють щонайменше у 28 містах і містечках Британії. За винагороду вони збирають «брудну» готівку, пов’язану з наркоторгівлею, постачанням зброї та організованою нелегальною міграцією, і конвертують її у «чисту» криптовалюту.

У NCA наголосили, що ці схеми є частиною глобальної злочинної інфраструктури, яка поєднує кримінальні правопорушення у Європі, ухилення від санкцій та діяльність, пов’язану з російською державою.

За останній рік у другій фазі операції правоохоронці затримали 45 підозрюваних та вилучили понад £5,1 млн готівки. Від початку Destabilise загалом відбулося 128 затримань, а сума вилучених у Британії коштів і криптоактивів перевищила £25 млн. За кордоном партнери NCA змогли заблокувати ще $24 млн та понад €2,6 млн, використовуючи здобуту розвідінформацію.

Агентство запустило інформаційну кампанію, спрямовану безпосередньо на кур’єрів, які перевозять злочинні гроші. Постери англійською та російською мовами попереджають про ризики та відповідальність, яку вони несуть.

У грудні 2024 року NCA виявила дві мережі — TGR і Smart — як ключових учасників міжнародної схеми російського відмивання коштів. Вони працювали на транснаціональні злочинні угруповання, що займаються кіберзлочинністю, контрабандою наркотиків і зброї, а також допомагали російським клієнтам незаконно обходити фінансові обмеження та інвестувати гроші у Британії.

Групою Smart керує Катерина Жданова, яка співпрацювала з Хаджі-Муратом Магомедовим та Нікітою Красновим. У 2023 році пов’язані з російськими спецслужбами особи намагалися використати Smart Group для фінансування агентів у Європі, включно з групою болгарських громадян у Британії під керівництвом Орліна Руссева, засудженого за шпигунство на користь Росії.

Групою TGR керує Джордж Россі, його заступниця Єлена Чиркінян і Андрейс Браденс (Каренокс).

Усі шість керівників Smart і TGR потрапили під санкції США торіку грудні, а Жданову наразі утримують під вартою у Франції.

У серпні британська влада ввела санкції проти пов’язаної з Россі компанії Altair Holding SA, яка у грудні 2024 року придбала 75% киргизького Keremet Bank. Слідство встановило, що банк використовували для обходу санкцій і проведення транскордонних платежів на користь російського держбанку Промсвязьбанк, який обслуговує компанії російського військово-промислового комплексу.

До схем був залучений також російсько-молдовський олігарх Ілан Шор. Його компанія A7 разом із Промсвязьбанком запускала криптотокен A7A5, який позиціонували як першу у світі стабільну монету, забезпечену російським рублем, і який, як вважають, використовувався для обходу санкцій.