Президент Сербії відкинув звинувачення у "снайперському туризмі"

Вучич нібито міг брати участь в облозі Сараєва у 90-х роках.

Президент Сербії відкинув звинувачення у "снайперському туризмі"
Президент Сербії Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Сербський президент Александр Вучич назвав неправдивими озвучені у ЗМІ припущення, що під час облоги столиці Боснії Сараєва у 90-х роках він був залучений до так званого "снайперського туризму".

Як пише BBC, хорватський журналіст оприлюднив світлини, на яких Вучич нібито тримає у руках снайперську гвинтівку на позиціях поблизу міста. Італійська прокуратура раніше цього місяця відкрила розслідування щодо випадків, коли заможні люди платили за можливість стріляти у цивільних під час війни в Югославії. 

Вучич стверджує, що ніколи в житті нікого не вбивав та не стріляв, а також не володіє навичками поводження зі зброєю. За його словами, те, що він тримає на фото, - насправді не гвинтівка, а штатив від фотокамери. 

Офіційно президент Сербії не брав участі у воєнних діях. На той час він працював журналістом та перекладачем, але не контактував з військовими угрупованнями.  
﻿
