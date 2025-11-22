Президент Сербії відкинув звинувачення у "снайперському туризмі"

Сербський президент Александр Вучич назвав неправдивими озвучені у ЗМІ припущення, що під час облоги столиці Боснії Сараєва у 90-х роках він був залучений до так званого "снайперського туризму".

Як пише BBC, хорватський журналіст оприлюднив світлини, на яких Вучич нібито тримає у руках снайперську гвинтівку на позиціях поблизу міста. Італійська прокуратура раніше цього місяця відкрила розслідування щодо випадків, коли заможні люди платили за можливість стріляти у цивільних під час війни в Югославії.

Вучич стверджує, що ніколи в житті нікого не вбивав та не стріляв, а також не володіє навичками поводження зі зброєю. За його словами, те, що він тримає на фото, - насправді не гвинтівка, а штатив від фотокамери.

Офіційно президент Сербії не брав участі у воєнних діях. На той час він працював журналістом та перекладачем, але не контактував з військовими угрупованнями.