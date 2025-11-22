“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаСвіт

У Нігерії озброєні нападники викрали понад 300 школярів і 12 вчителів із католицької школи

Серед викрадених – і хлопці, і дівчата віком від 10 до 18 років.

У Нігерії озброєні нападники викрали понад 300 школярів і 12 вчителів із католицької школи
Школяр у Нігерії, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Усього 303 школярів і 12 учителів були викрадені озброєними нападниками із школи  Святої Марії, – католицького навчального закладу у штаті Нігер, що в центральній частині Нігерії.

Як пише АР, про це повідомила в суботу Християнська асоціація Нігерії.

Раніше повідомляли про 215 викрадених дітей, але після перевірки виявили, що викрадених більше: 88 учнів також були схоплені, коли намагалися втекти під час нападу. Серед викрадених – і хлопці, і дівчата віком від 10 до 18 років.

Викрадення в школі в сільській громаді Папірі в штаті Нігер сталося через чотири дні після того, як у подібних обставинах у сусідньому штаті Кеббі, у місті Мага, що за 170 км, були захоплені 25 дітей.

Жодне угруповання поки не взяло відповідальність за викрадення, а влада заявила, що для порятунку дітей розгорнуто тактичні підрозділи разом із місцевими мисливцями.

Чиновники кажуть, що навчальні заклади у цьому регіоні тимчаслвл закрили через загрозу безпеці.

Викрадення дітей зі шкіл стало однією з ознак проблем із безпекою в найбільш населеній країні Африки, а озброєні банди часто розглядають школи як "стратегічні" цілі для привернення більшої уваги. ЮНІСЕФ заявив торік, що лише 37% шкіл у 10 найбільш уражених конфліктом штатах мають системи раннього попередження про загрози.

Атака збіглася з візитом радника з нацбезпеки Нігерії Нуху Рібаду до США, де в п’ятницю він зустрівся з міністром оборони Пітом Гегсетом.

  • Тим часом президент США Дональд Трамп пригрозив владі Нігерії військовим вторгненням, якщо керівництво країни не припинить “дозволяти вбивства християн”.
