Буданов: російський генерал у Венесуелі очолює ротаційну місію радників

Контроверсійний російський генерал Олег Макаревич наразі перебуває у Венесуелі, де керує ротаційною місією військових радників.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов для War Zone .

За його словами, командувачем російської "Екваторіальної оперативної групи" (Equator Task Force, ETF) є генерал-полковник Олег Леонтьєвич Макаревич. Понад 120 російських військових, підпорядкованих йому, навчають венесуельських військових за широким спектром напрямів, у тому числі з піхотою, безпілотниками та спеціальними операціями.

Буданов наголосив, що ці заходи не є реакцією на нинішнє нарощування військової присутності США в Карибському регіоні: "Це просто гра", – каже він про поведінку Росії

За словами керівника ГУР, російські інструктори виконують функції "військових радників та викладачів". Серед іншого, ETF також надає Венесуелі допомогу у сфері радіоелектронної та сигнальної розвідки.

Макаревич і близько 90 російських військовослужбовців нині розміщені в Каракасі. Інші — у Марекайбо, Ла-Гуайрі та на острові Авеc.

“Російські підрозділи, ймовірно, залишаться у Венесуелі, навіть якщо США ухвалять рішення про силовий сценарій. росія намагатиметься говорити з Вашингтоном напряму, прикриваючись присутністю своїх військових в країні”, — підкреслив Кирило Буданов.

Буданов підкреслив, що ротації російських військових у Венесуелі тривають роками, і ГУР не фіксує збільшення їхньої кількості після посилення американської активності.

Водночас сам Макаревич, який перебуває в країні з початку року, імовірно, отримав продовження відрядження. Зазвичай командири РФ перебувають на посаді близько шести місяців.

Коментуючи твердження російського політика Олексія Журавльова щодо нібито недавнього постачання Венесуелі комплексів ППО "Панцир-С1" та "Бук-М2Е", Буданов відповів: "Бук-М2 ми бачимо. Панцир — не знаємо".

Також Журавльов заявляв, що Москва може збільшити поставки озброєння, включно з крилатими ракетами та ударними дронами "Шахед", які вже застосовує Росія проти України.

У документі ГУР також є інформація про діяльність ETF: російські інструктори оцінюють боєздатність венесуельської армії, навчають роботі з бронетехнікою, артилерією, авіацією, безпілотниками й навіть службовими собаками. Також РФ допомагає режиму Мадуро відстежувати опозиційні групи та іноземні уряди.

Незалежно підтвердити достовірність документа наразі неможливо.

Генерал ЗС РФ Олег Макаревич у ході повномасштабного вторгнення в Україну командував угрупованням військ “Дніпро”. Саме він причетний до підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року, що призвело до масштабної гуманітарної, екологічної та економічної катастрофи.