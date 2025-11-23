Трамп заявив, що керівництво України не висловило “жодної вдячності” США за зусилля в мирному процесі

У той час як у Женеві триває обговорення “мирного плану” президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України не висловило “жодної вдячності” американцям за їхні зусилля в мирному процесі.
Про це республіканець написав на соцплатформі Truth Social.
Трамп також звинуватив Європу у тому, що вона далі купує російську нафту.
Він підкреслив, що за наявності сильного та належного лідерства США й України війна ніколи б не почалася.
“Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані та вкрадені – єдине, що вміють робити радикальні демократи, – не було б жодної війни між Україною та Росією, так само як її не було й навіть не згадували під час мого першого терміну. Путін ніколи б не напав!”, – заявив Трамп.
Республіканець додав, що “українське “керівництво” не висловило жодної подяки за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії”.
"США продовжують продавати величезні суми зброї НАТО для подальшої передачі Україні (Кривий Джо віддав усе – безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно, включно з “великими” грошима!)”, – написав американський президент.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ. Очолив делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
- Сьогодні українська делегація розпочала роботу у Женеві щодо узгодження мирного плану. Сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Наступна зустріч відбудеться із делегацією США.
- 21 листопада Financial Times опублікував повний текст “мирного плану Трампа” з 28 пунктів щодо війни між Україною та РФ.
- Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.