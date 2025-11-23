Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Трамп заявив, що керівництво України не висловило “жодної вдячності” США за зусилля в мирному процесі

Американський президент також звинуватив Європу у тому, що вона далі купує російську нафту.

Трамп заявив, що керівництво України не висловило “жодної вдячності” США за зусилля в мирному процесі
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У той час як у Женеві триває обговорення “мирного плану” президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України не висловило “жодної вдячності” американцям за їхні зусилля в мирному процесі.

Про це республіканець написав на соцплатформі Truth Social.

Трамп також звинуватив Європу у тому, що вона далі купує російську нафту.

Він підкреслив, що за наявності сильного та належного лідерства США й України війна ніколи б не почалася.

“Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані та вкрадені – єдине, що вміють робити радикальні демократи, – не було б жодної війни між Україною та Росією, так само як її не було й навіть не згадували під час мого першого терміну. Путін ніколи б не напав!”, – заявив Трамп.

Республіканець додав, що “українське “керівництво” не висловило жодної подяки за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії”. 

"США продовжують продавати величезні суми зброї НАТО для подальшої передачі Україні (Кривий Джо віддав усе – безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно, включно з “великими” грошима!)”, – написав американський президент.

Фото: t.me/babel

  • 21 листопада Financial Times опублікував повний текст “мирного плану Трампа” з 28 пунктів щодо війни між Україною та РФ.
  • Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.
