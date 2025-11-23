Трамп заявив, що керівництво України не висловило “жодної вдячності” США за зусилля в мирному процесі

Американський президент також звинуватив Європу у тому, що вона далі купує російську нафту.

У той час як у Женеві триває обговорення “мирного плану” президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України не висловило “жодної вдячності” американцям за їхні зусилля в мирному процесі.

Про це республіканець написав на соцплатформі Truth Social.

Трамп також звинуватив Європу у тому, що вона далі купує російську нафту.

Він підкреслив, що за наявності сильного та належного лідерства США й України війна ніколи б не почалася.

“Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані та вкрадені – єдине, що вміють робити радикальні демократи, – не було б жодної війни між Україною та Росією, так само як її не було й навіть не згадували під час мого першого терміну. Путін ніколи б не напав!”, – заявив Трамп.

Республіканець додав, що “українське “керівництво” не висловило жодної подяки за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії”.

"США продовжують продавати величезні суми зброї НАТО для подальшої передачі Україні (Кривий Джо віддав усе – безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно, включно з “великими” грошима!)”, – написав американський президент.

Фото: t.me/babel

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ. Очолив делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Сьогодні українська делегація розпочала роботу у Женеві щодо узгодження мирного плану. Сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Наступна зустріч відбудеться із делегацією США.