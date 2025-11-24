Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Мирні зусилля: Сибіга провів розмову з міністрами Франції, Британії, Польщі, Німеччини і Фінляндії та Італії

Міністри згодні з тим, що тривалий мир можливий за умови збереження суверенітету. 

Мирні зусилля: Сибіга провів розмову з міністрами Франції, Британії, Польщі, Німеччини і Фінляндії та Італії
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з колегами з Німеччини, Польщі, Франції, Великої Британії, Італії та Фінляндії. Він повідомив їм про останні новини стосовно мирних зусиль.

Сибіга розповів, що він і європейські колеги поділилися поглядами і скоординували позиції стосовно наступних кроків. Міністр наголосив на критичній важливості трансантлатничної єдності, аби забезпечити тривалий і справедливий мир для України і Європи. 

"Україна цінує мирні зусилля США і президента Дональда Трампа і підтверджує зобов'язання до конструктивної і активної роботи, аби покласти край війні", – сказав він. 

Сибіга додав, що він та колеги погодилися з необхідністю тиску на Росію, зокрема через нові санкції. 

"Ми поділяємо погляд, що головним об'єктом мирного процесу є справедливий і довготривалий мир з повагою до української безпеки і суверенітету. Ми погодилися тримати близький контакт, аби досягнути цього", – сказав він. 

Сибіга також закликав партнерів обдумати візити до України для демонстрації солідарності і підтримки з українцями. 

Участь в розмові брали міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Вальтонен, італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорвський, міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль і міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер. 

  • 23 листопада українська і американська делегації зустрілися в Женеві для обговорення плану миру, презентованого США. Україна не згодна з низкою пунктів, зокрема стосовно визнання своїх областей російськими. Дональд Трамп хоче, аби рамкову угоду підписали до Дня подяки.
  • За даними ЗМІ, Європа напрацьовує альтернативний план, в якому Україні не довелося б іти на такі поступки.
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies