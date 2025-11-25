Кремль обурений зміною "мирного плану" за результатами переговорів України і США

Лавров стверджує, що нового плану в Кремлі ще не бачили.

Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров розкритикував зміну плану встановлення миру від першопочаткового варіанту на 28 пунктів, який був вигідний Кремлю. На пресконференції в вівторок він сказав, що мирний план має відображати "дух" домовленостей між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним, яких вони досягнули під час зустрічі на Алясці, передає CNN.

Лавров звинуватив Україну і Європу в спробі "перекрутити" оригінальну версію плану. Він сказав, що Росія очікує на отримання оновленої версії.

Лавров стверджує, що поки що Москву офіційно про новий план не повідомляли.

Перша версія, що містила 28 пунктів і, вочевидь, була підготовлена за участі росіянина Кіріла Дмітрієва, включала недопустимі для України положення. Зокрема – фактичне визнання Донецької і Луганської областей та Криму територією Росії.

Також там йшлося про закріплення в Конституції відмови від НАТО і скорочення української армії до 600 000 людей. Офіційно цей план не публікували, але він був переданий одразу декільком американським медіа.

Про те, що умови запропонованого "миру" не вигідні Україні офіційно підтверджував Володимир Зеленський. Він сказав, що є ризик втрати ключового союзника, але Україна спробує схилити США на свій бік.

23 листопада в Женеві зустрілися українська і американська делегації. За результатами переговорів українська сторона повідомила про прогрес у зміні позицій на користь України. Американці теж оцінили зустріч як продуктивну.

За інформацією одного з членів української делегації, першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці, новий план містить не 28, а 19 пунктів, і враховує більшість українських інтересів. Ключові ж пункти мають узгоджувати президенти США і України.

Київ розраховує, що Зеленський полетить на переговори із Трапом цього місяця.