NBC: Дрісколл під час візиту до Києва сказав Україні, що вона програє. Рубіо назвав це "фейковими новинами"

За даними джерел журналістів, американський генерал сказав, що Росія може воювати безкінечно, тому треба домовлятися, поки позиції України не погіршилися.

За даними NBC News, під час візиту до Києва минулого тижня міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл сказав Україні, що вона програє у війні, тож треба домовлятися про мир. Він сказав, що українська армія зіткнулася з жахливою ситуацією на полі бою і зазнає неминучої поразки, стверджують два джерела журналістів.

Дрісколл, за словами цих співрозмовників, передав Україні, що росіяни нарощують темпи повітряних атак і мають можливість воювати "нескінченно". Він додав, що ситуація лише погіршуватиметься, тому краще домовитися про мирне врегулювання зараз, ніж потім опинитися в ще слабшому становищі.

Також американська делегація повідомила, що їхня оборонна індустрія не зможе забезпечити Україну такою кількістю зброї і ППО, яка потрібна для захисту її інфраструктури і населення.

Джерела повідомили, що цю інформацію Дрісколл озвучив після того, як презентував підтриманий США план, який в Києві назвали капітуляційним.

"Повідомлення в основному було таким – ви програєте і вам треба прийняти угоду", – сказав один співрозмовник.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав це "фейковими новинами".

"Лише черговий приклад тривалої серії повністю фейкових новин, які стверджують про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально все вигадують", – сказав він у X.

Рубіо був на перемовинах із Україною в Женеві, але в складі делегації Дрісколла під час візиту до Києва – ні.

Приїзд Дрісколла і “мирний” план

Минулого тижня до України прибула американська делегація на чолі з міністром Сухопутних військ Деном Дрісколлом. Американці зустрічалися з українськими посадовцями, зокрема з президентом Володимиром Зеленським. Паралельно з цим у пресі почали публікувати “мирний план” з 28 пунктів, який США привезли Києву. План містив положення про визнання Донецької і Луганської областей та Криму територією Росії, про те, що окуповані частини Запорізької і Херсонської областей так і залишаться окупованими, про скорочення армії України до 600 000 і про відмову від вступу до НАТО з затвердженням цього законодавчо.

Після зустрічі з американцями Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому повідомив про тиск і ризик втрати ключового партнера – США.

Аби зміни положення плану, українська делегація 23 листопада провела з американськими представниками перемовини в Женеві. За результатами зустрічі, як повідомив один з українських переговорників, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, план скоротили до 19 пунктів і деякі невигідні Україні тези виключили. Ключові ж питання, як питання територій, мають вирішити український і американський президенти.

Презентований перший план називали то розробленим США, то переданим Росією. Зрештою Вашингтон заявив, що план розробляли після консультацій з Україною і Росією. Але, судячи з опублікованих Bloomberg розмов, Росія передала США свій план, і невідомо, чи Штати там бодай щось змінили перед тим, як передати до Києва.

Україна сигналізувала, що готова відправити Володимира Зеленського до Білого дому вже цього тижня. Але Дональд Трамп учора сказав, що готовий до зустрічі лише тоді, коли війна буде на завершальній стадії. Він відмовився від попереднього дедлайну для підписання рамкової мирної угоди до 27 листопада і тепер каже, що кінцевої дати нема.



