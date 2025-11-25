Bloomberg: США і Росія провели переговори в ОАЕ, там же перебуває Буданов

Американська і російська делегації проводять зустріч у столиці ОАЕ, повідомив речник глави сухопутних військ США Дена Дрісколла, підкресливши, що перемовини «йдуть добре», пише Bloomberg.

В Абу-Дабі перебуває і очільник ГУР Кирило Буданов.

Переговори відбуваються після того, як президент США Дональд Трамп заявив про «великий прогрес» щодо свого мирного плану. За інформацією Bloomberg, Вашингтон більше не наполягає на жорсткому дедлайні 27 листопада для отримання згоди України, але прагне якнайшвидшого ухвалення проміжної угоди. Після женевських консультацій між держсекретарем Марко Рубіо та українською делегацією з’явилися ознаки пом’якшення позицій.

Раніше Москва заявила, що очікує від США оновлений варіант проміжного мирного плану після консультацій із ЄС та Україною. Лавров підтвердив, що канали зв’язку між Москвою і Вашингтоном працюють, але жодних офіційних пропозицій РФ поки не отримувала.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що в переговорах щодо мирних пропозицій «є прогрес», а перелік необхідних кроків для завершення війни «може стати здійсненним», хоча попереду ще багато роботи.

Після нічної атаки глава українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що удари РФ стали «терористичною відповіддю на мирні пропозиції США та президента Трампа», й закликав до подальшого тиску на Росію та єдності трансатлантичних партнерів.