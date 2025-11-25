Bloomberg: США і Росія провели переговори в ОАЕ, там же перебуває Буданов

Американська і російська делегації проводять зустріч у столиці ОАЕ, повідомив речник глави сухопутних військ США Дена Дрісколла, підкресливши, що перемовини «йдуть добре», пише Bloomberg.
В Абу-Дабі перебуває і очільник ГУР Кирило Буданов.
Переговори відбуваються після того, як президент США Дональд Трамп заявив про «великий прогрес» щодо свого мирного плану. За інформацією Bloomberg, Вашингтон більше не наполягає на жорсткому дедлайні 27 листопада для отримання згоди України, але прагне якнайшвидшого ухвалення проміжної угоди. Після женевських консультацій між держсекретарем Марко Рубіо та українською делегацією з’явилися ознаки пом’якшення позицій.
Раніше Москва заявила, що очікує від США оновлений варіант проміжного мирного плану після консультацій із ЄС та Україною. Лавров підтвердив, що канали зв’язку між Москвою і Вашингтоном працюють, але жодних офіційних пропозицій РФ поки не отримувала.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що в переговорах щодо мирних пропозицій «є прогрес», а перелік необхідних кроків для завершення війни «може стати здійсненним», хоча попереду ще багато роботи.
Після нічної атаки глава українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що удари РФ стали «терористичною відповіддю на мирні пропозиції США та президента Трампа», й закликав до подальшого тиску на Росію та єдності трансатлантичних партнерів.
- 25 листопада речниця Білого дому заявила, що США минулого тижня «досягли значного прогресу на шляху до мирної угоди», оскільки за стіл переговорів вдалося зібрати і Україну, і Росію.
- За даними ABC та CBS News, українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США. Американський співрозмовник ABC News сказав, що «українці погодилися на мирну угоду». Він додав, що є деякі «дрібні деталі», які треба врегулювати, але згода уже є.
- Спочатку «мирний план» Штатів складався з 28 пунктів, чимало з яких не влаштовували Київ, оскільки працювали на користь Росії.
- 23 листопада у Швейцарії відбулися перемовини між українською і американською делегаціями. Крім того, європейські лідери один за одним мали розмови з Дональдом Трампом.
- Під час перемовин Україна і США заявляли журналістам, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.
- Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.
- CBS повідомило, що українська і американська делегації обговорювали можливість візиту Зеленського до США.
- Член української делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахували.