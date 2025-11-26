"Я думаю, що в довгостроковій перспективі ми повинні побачити, що саме зобов’язана робити Росія", - наголосила дипломат.

У першому проєкті «мирного плану» для України, який оприлюднили медіа, не було жодної поступки чи зобов’язання з боку Росії.

Про це заявила Висока представниця ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, передає «Європейська правда».

«У тому проєкті, який ми бачили, – а він, звичайно, не є остаточним, – ми не побачили жодної поступки чи зобов’язання з російського боку. Я думаю, що в довгостроковій перспективі ми повинні побачити, що саме зобов’язана робити Росія», – сказала Каллас після засідання позачергової відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС 26 листопада.

Вона нагадала, що Росія раніше підписала щонайменше 20 міжнародних угод, у яких зобов’язувалася не нападати на інші держави.

За словами глави євродипломатії, опублікована чернетка містила лише ті пункти, які вигідні Росії: «Отже, звичайно, якщо вони вигідні Росії, то зрозуміло, що це також походить з того боку».