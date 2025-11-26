СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаСвіт

​Каллас розкритикувала «мирний план» для України, в якому нема жодних зобов’язань для Росії

"Я думаю, що в довгостроковій перспективі ми повинні побачити, що саме зобов’язана робити Росія", - наголосила дипломат.

Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

У першому проєкті «мирного плану» для України, який оприлюднили медіа, не було жодної поступки чи зобов’язання з боку Росії.

Про це заявила Висока представниця ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, передає «Європейська правда»

«У тому проєкті, який ми бачили, – а він, звичайно, не є остаточним, – ми не побачили жодної поступки чи зобов’язання з російського боку. Я думаю, що в довгостроковій перспективі ми повинні побачити, що саме зобов’язана робити Росія», – сказала Каллас після засідання позачергової відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС 26 листопада.

Вона нагадала, що Росія раніше підписала щонайменше 20 міжнародних угод, у яких зобов’язувалася не нападати на інші держави.

За словами глави євродипломатії, опублікована чернетка містила лише ті пункти, які вигідні Росії: «Отже, звичайно, якщо вони вигідні Росії, то зрозуміло, що це також походить з того боку».

  • «Мирний план», який США почали нав’язувати Україні, містив низку вимог, які транслювали російські наративи. Невдовзі у західних медіа почали з’являтися матеріали з посиланням на джерела, які підтверджували російське походження варіанту плану.
  • Дійшло нарешті що того, що агенція Bloomberg опублікувала розшифровку розмов між Віткоффом і Ушаковим, а також між Ушаковим і Дмітрієвим. 
  • Розмова Віткоффа і Ушакова відбувалася в жовтні, перед візитом Зеленського до Білого дому. Американець радив, що робити Росії, аби більше сподобатися Трампу: зокрема, називати його президентом миру і захоплюватися мирною угодою для Гази. Віткофф також сказав, що запевнив Трампа в тому, що Росія хоче миру. Також спецпредставник порадив Путіну подзвонити Трампу до того, як у США приїде Зеленський.
  • Лідер Штатів заявив опісля, що не слухав оприлюднені записи, але попри це назвав розмову «стандартною річчю».
  • Тим часом 23 листопада у Швейцарії українська та американська делегація провели переговори, за підсумками яких вдалося частину пунктів пом'якшити і схилити в бік України. Важливі позиції винесуть на розгляд лідерів обох держав.
