В Іраку ракетний обстріл зупинив роботу одного з найбільших у регіоні газового родовища

Ракета влучила у резервуар для зберігання на іракському газовому родовищі Хор Мор – одному з найбільших у регіоні Курдистан. Це призвело до зупинки виробництва та відключення електроенергії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на компанію Dana Gas – одного зі спільних операторів родовища.

Атака сталася вчора ввечері, унаслідок жертв не було.

Влада не повідомила, хто стоїть за нападом, за удар ніхто не взяв на відповідальність.

Газове родовище забезпечує газ для регіональної генерації електроенергії, напад не вплинув на видобуток чи експорт нафти.

Цей напад був найсерйознішим з часів серії атак дронів у липні на нафтові родовища, які скоротили видобуток у регіоні приблизно на 150 000 барелів на день.

Атаки на нафтові родовища іракського Курдистану є регулярними і часто призводять до зупинки постачання. Місцеві чиновники вважають ймовірними виконавцями проіранські угруповання – вони діють проти інтересів США в регіоні.

Курдська регіональна влада (KRG) має автономію на півночі Іраку, де американські компанії володіють значними інвестиціями в енергетичному секторі.