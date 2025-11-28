Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що план Європейського Союзу використати заморожені російські державні активи для фінансування України може поставити під загрозу шанси на потенційну мирну угоду, яка могла б завершити майже чотирирічну війну.

Його цитує агенція Reuters.

"Поспішне просування вперед із запропонованою схемою кредиту під репарації матиме, як побічний ефект, те, що ми як ЄС фактично перешкоджатимемо досягненню можливої мирної угоди", – написав де Вевер у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, який бачила агенція.

Згідно з планом, запропонованим фон дер Ляєн, заморожені активи російського центрального банку в Європі будуть позичені Україні, щоб Київ міг використовувати їх для оборони та покриття регулярних бюджетних потреб.

Підтримка Бельгії є вирішальною, адже активи, які ЄС сподівається використати, зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear.

"Запропонована схема кредиту під репарації, на мою думку, є принципово неправильною", – зазначив де Вевер, додавши, що історично під час війни заморожені активи ніколи не використовувалися.

"Такі активи ставали предметом рішень післявоєнних угод, зазвичай у контексті виплати репарацій стороною, що програла війну", – повідомив він.