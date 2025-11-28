Угорська компанія MOL може отримати частку або контроль над сербським НПЗ NIS.

зустріч Віктор Орбана з Путіним у Москві 29 листопада 2025 року

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 29 листопада провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі щодо майбутнього підсанкційних російських нафтопереробних активів, які спричинили брак пального у країнах Східної Європи, пише Bloomberg.

Сторони обговорили можливість того, що угорська компанія MOL отримає частку або контроль над сербським НПЗ NIS, який належить «Газпрому». Санкції США проти підприємства фактично зупинили його роботу й спричинили дефіцит пального у Сербії.

«Ми маємо широку і дуже добру співпрацю в енергетичній сфері. Є питання, які потребують нашої уваги», — сказав Путін на початку зустрічі з Орбаном.

Орбан напередодні відвідав Белград і заявив, що Угорщина була б «рада» отримати частку у NIS. Сербія опинилася у складній ситуації: президент Александр Вучич намагається домогтися від США винятку із санкцій, але водночас уникає націоналізації НПЗ, щоб не загострити відносини з Москвою.

Угорщина, на відміну від Сербії, отримала спеціальний виняток від санкцій США на російську нафту після зустрічі Орбана з Дональдом Трампом 7 листопада. Це дає Будапешту можливість оволодіти активами, які заблоковані для інших.

Після переговорів міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Путін підтвердив гарантії щодо стабільних постачань газу й нафти до Угорщини. Також сторони погодилися продовжити російське будівництво другого етапу АЕС «Пакш».

Аналітики German Marshall Fund зазначають, що найімовірнішим результатом зустрічі Орбана з Путіним може стати погодження Кремля на продаж частки в NIS угорській компанії MOL. Це дозволить Сербії відновити роботу НПЗ, а Угорщині — посилити свій вплив на Балканах.