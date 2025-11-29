Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Прем’єр-міністр Австралії одружився. Він став першим за 124 роки, хто зробив це, пребуваючи на посаді

Пару розписав цивільний реєстратор у присутності близько 60 гостей.

Прем'єр-міністр Австралії одружився
Фото: Скріншот відео із сторінки Ентоні Албаніза

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз у суботу одружився зі своєю партнеркою Джоді Гейдон на таємній та камерній церемонії в його офіційній резиденції в столиці країни, Канберрі.

Як пише АР, Албаніз став першим прем’єр-міністром, який одружився, перебуваючи на посаді, за всю 124-річну історію федерального уряду Австралії. Також про це написав сам Анбаніз у соцмережі Х. 

Пару розписав цивільний реєстратор у присутності близько 60 гостей, включно з кількома міністрами, на території резиденції The Lodge в другій половині дня. Журналістів про подію не повідомляли до її завершення.Вони самі написали власні обітниці, а їхній собака Тото був "носієм" обручок. 

62-річний Албаніз, який розлучений і має дорослого сина, освідчився 46-річній Гейдон у резиденції The Lodge на День святого Валентина минулого року. Спершу вони планували масштабніше весілля до того, як на травень цього року було призначено федеральні вибори. Албаніз навіть планував запросити на подію колишнього прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, якого вважає особистим другом.

Але стратеги правлячої центристсько-лівої Лейбористської партії побоювалися, що розкішне весілля під час кризи вартості життя може зашкодити шансам уряду бути переобраним на другий трирічний термін.

Було вирішено відкласти весілля до виборів. Албаніз казав, що воно відбудеться у 2025 році, але дати не розкривав.Весілля відбулося через два дні після завершення парламентської сесії в четвер.

Гейдон, яка працює у фінансовій сфері, познайомилася з Албанізом на діловій вечері в Мельбурні у 2020 році.
