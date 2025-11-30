Шмигаль: Україна та Норвегія запускають спільне виробництво дронів

Міністри оборони України Денис Шмигаль і Норвегії Торе Сандвік підписали документ про спільне виробництво українських дронів.

Про це глава українського Міноборони повідомив у Фейсбук.

"Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України. Наступний етап – швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей", – наголошує Шмигаль.

Глава Міноборони додає, що Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. "У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами".

Цей проєкт є прикладом співпраці, яку Україна вибудовує з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу.