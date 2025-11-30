Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСвіт

Кількість загиблих від повеней в Індонезії зросла до 442 осіб

На острові Суматра перекриті основні дороги, триває евакуація.

Кількість загиблих від повеней в Індонезії зросла до 442 осіб
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих від повеней та зсувів на острові Суматра в Індонезії зросла до 442 осіб.

Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.

Ще сьогодні зранку повідомляли про 300 жертв – на тлі тривалої евакуації, перекриття основних доріг, а також часткового відновлення інтернету та електроенергії.

Мусони, посилені тропічними штормами, спричинили одні з найсильніших повеней за останні роки в Південно-Східній Азії. Сотні людей загинули та зникли безвісти в Малайзії та Таїланді, мільйони постраждали у всьому регіоні.

Офіційна кількість загиблих у Таїланді наразі становить 170 осіб, два випадки смерті зареєстровано в північному штаті Перліс у Малайзії.

Тим часом на Шрі-Ланці через особливо екстремальні погодні умови, які спричинили повені та зсуви, загинуло майже 160 осіб.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies