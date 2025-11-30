Кількість загиблих від повеней в Індонезії зросла до 442 осіб

Кількість загиблих від повеней та зсувів на острові Суматра в Індонезії зросла до 442 осіб.

Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.

Ще сьогодні зранку повідомляли про 300 жертв – на тлі тривалої евакуації, перекриття основних доріг, а також часткового відновлення інтернету та електроенергії.

Мусони, посилені тропічними штормами, спричинили одні з найсильніших повеней за останні роки в Південно-Східній Азії. Сотні людей загинули та зникли безвісти в Малайзії та Таїланді, мільйони постраждали у всьому регіоні.

Офіційна кількість загиблих у Таїланді наразі становить 170 осіб, два випадки смерті зареєстровано в північному штаті Перліс у Малайзії.

Тим часом на Шрі-Ланці через особливо екстремальні погодні умови, які спричинили повені та зсуви, загинуло майже 160 осіб.