Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор оголосив про закриття своїх соціальних проєктів у Молдові, звинувативши у цьому владу країни.

Про це повідомляє NewsMaker.

Олігарх-втікач Ілан Шор оголосив про закриття своїх "соціальних проєктів" у Молдові. За словами Шора, за останні шість місяців президентка Майя Санду "заблокувала" 50 млн доларів, які він начебто спрямовував на підтримку громадян.

Шор також заявив про намір створити "загальнонаціональний фронт" для протидії чинній владі: "Ми створюємо загальний національний фронт, який буде протистояти… Наших людей ми не залишимо та не забудемо. Друге завдання – знести режим. Допомога людям та соціальні проєкти відновляться у повному обсязі, щойно зміниться влада, яка переслідує людей лише за те, що ми їм допомагаємо", – сказав Шор.

Адміністрація президента Молдови жорстко відреагувала на заяви політика: "Ми не можемо коментувати брехню засудженого злочинця, який переховується від правосуддя в авторитарному режимі й намагається дестабілізувати Молдову за допомогою брудних грошей".