Про американський “мирний план” та його пункти
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Київ. Скасована прем’єра
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Олігарх-утікач Ілан Шор оголосив про закриття соціальних проєктів у Молдові

Шор заявив про намір створити "загальнонаціональний фронт".

Олігарх-утікач Ілан Шор оголосив про закриття соціальних проєктів у Молдові
Ілан Шор в Москві, 17 вересня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор оголосив про закриття своїх соціальних проєктів у Молдові, звинувативши у цьому владу країни.

Про це повідомляє NewsMaker.

Олігарх-втікач Ілан Шор оголосив про закриття своїх "соціальних проєктів" у Молдові. За словами Шора, за останні шість місяців президентка Майя Санду "заблокувала" 50 млн доларів, які він начебто спрямовував на підтримку громадян.

Шор також заявив про намір створити "загальнонаціональний фронт" для протидії чинній владі: "Ми створюємо загальний національний фронт, який буде протистояти… Наших людей ми не залишимо та не забудемо. Друге завдання – знести режим. Допомога людям та соціальні проєкти відновляться у повному обсязі, щойно зміниться влада, яка переслідує людей лише за те, що ми їм допомагаємо", – сказав Шор.

Адміністрація президента Молдови жорстко відреагувала на заяви політика: "Ми не можемо коментувати брехню засудженого злочинця, який переховується від правосуддя в авторитарному режимі й намагається дестабілізувати Молдову за допомогою брудних грошей".

  • У 2022 році в Молдові відкрили кримінальне провадження щодо незаконного фінансування партії "Шор". За даними слідства, мільйони леїв передавали готівкою, не вказуючи їх у фінансових звітах. 
  • Правоохоронці також розслідують ймовірний підкуп виборців під час парламентських і президентських виборів. Обшуки проводять переважно у представників "злочинного угруповання", яке, за версією слідства, координує Шор.
Теми:
﻿
