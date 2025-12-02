ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Світ

NYP: підозрюваний у нападі на військових біля Білого дому демонстрував ознаки розладів, про що повідомляли в громаді

Чоловік не зміг асимілюватися і не дбав про родину. 

NYP: підозрюваний у нападі на військових біля Білого дому демонстрував ознаки розладів, про що повідомляли в громаді
Білий дім

Підозрюваний у нападі на військовослужбовців Національної гвардії біженець з Афганістану Рахманулла Лаканвал щонайменше з 2023 року демонстрував ознаки ментальних хвороб, і Комітет у справах біженців (USCRI) отримував відповідні попередження. New York Post з посиланням на листи, доступ до якого отримало агентство AFP, пише, що представник громади інформував агентство про поведінку чоловіка. 

У листі від січня 2024 представник громади повідомив, що"Рахманулла не функціонує як особистість, батько і годувальник з березня минулого року". Він покинув роботу, а його поведінка "значно змінилась". 

Представник громади висловлював побоювання, що біженець може вчинити самогубство. 

Рахманулла потрапив до США в 2021 році, після виведення американський військових з Афганістану. На батьківщині чоловік співпрацював з ЦРУ, тож скористався програмою міграції Operation Allies Welcome і оселився в Беллінгемі разом з дружиною і п'ятьма синами. 

Однак асиміляцію він не пройшов: не брав участі в вивченні англійської і не зміг втриматися на стабільній роботі, про що Комітету повідомляли в листах. 

Чергуючи "періоди темної ізоляції та безрозсудних подорожей", Лаканвал іноді тижнями проводив у своїй "темній кімнаті, не розмовляючи ні з ким, навіть з дружиною чи старшими дітьми".

У період відсутності дружини і частини дітей ті діти, що залишилися з батьком, ходили до школи брудними й голодними. За словами автора повідомлень, у відповідь на два електронні листи Комітет у справах біженців спробував відвідати Лаканвала та його родину в Беллінгемі в березні 2024. Не отримавши жодних оновлень, вони вважали, що Лаканвал відмовився від допомоги.

Незрозуміло, чи повідомляв член громади або Комітет у справах біженців про можливий психічний розлад імміграційним органам чи правоохоронним органам.

За даними слідства, Лаканвал минулого тижня стріляв у двох військових Національної гвардії: Ендрю Волфа і Сару Бекстром. Жінка від отриманих поранень загинула. 

Адміністрація Дональда Трампа використовує цей напад як причину для заборони біженців не лише з Афганістану, а загалом з "країн третього світу". 
