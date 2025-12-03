"Поки президент Путін прагне вимкнути світло й занурити Україну в темряву, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб знову ввімкнути світло".

Велика Британія виділяє додаткові 10 мільйонів фунтів (приблизно 11,4 мільйона євро) на ремонт української енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами.

Про повідомила очільниця МЗС Сполученого Королівства Іветт Купер, передає "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що поки миру прагнуть два президенти: Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Натомість президент Росії Владімір Путін прагне ескалації війни, і протягом вихідних РФ продовжила завдавати потужних ударів, які призвели до відключення електроенергії для сотень тисяч українців.

"Поки президент Путін прагне вимкнути світло й занурити Україну в темряву, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб знову ввімкнути світло", – наголосила Купер.

"Путін повинен припинити хвастощі й кровопролиття і бути готовим сісти за стіл переговорів і підтримати справедливий і міцний мир для України, для безпеки Європи й безпеки НАТО", – додала вона.