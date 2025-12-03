Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСвіт

Орбан: Угорщина продовжує отримувати нафту через нафтопровід «Дружба»

"Постачання нафти до Угорщини в безпеці", - запевнив глава уряду.

Орбан: Угорщина продовжує отримувати нафту через нафтопровід «Дружба»
прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Російська нафта продовжує поступати в Угорщину нафтопроводом «Дружба».

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За його словами, він провів переговори з керівництвом компанії MOL.

«Попри українську атаку, нафтопровід «Дружба» у напрямку до Угорщини працює без перебоїв. Постачання нафти до Угорщини в безпеці», - написав глава угорського уряду на своїй сторінці у фейсбуці.

  • Цьогоріч у серпні безпілотники ГУР вдарили по станції нафтопроводу "Дружба" у Брянській області РФ.
  • Угорщина опісля обурилася, поскаржившись на те, що такі удари загрожують її енергобезпеці.
  • Також Будапешт всіляко блокує ініціативи ЄС зупинити імпорт до Європи російських енергоносіїв. Так, уряд Угорщини вже розпочав підготовку юридичного позову до Суду ЄС, щойно Євросоюз остаточно ухвалить рішення про заборону імпорту російських нафти та газу.
﻿
