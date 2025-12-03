Орбан: Угорщина продовжує отримувати нафту через нафтопровід «Дружба»

Російська нафта продовжує поступати в Угорщину нафтопроводом «Дружба».
Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
За його словами, він провів переговори з керівництвом компанії MOL.
«Попри українську атаку, нафтопровід «Дружба» у напрямку до Угорщини працює без перебоїв. Постачання нафти до Угорщини в безпеці», - написав глава угорського уряду на своїй сторінці у фейсбуці.
- Цьогоріч у серпні безпілотники ГУР вдарили по станції нафтопроводу "Дружба" у Брянській області РФ.
- Угорщина опісля обурилася, поскаржившись на те, що такі удари загрожують її енергобезпеці.
- Також Будапешт всіляко блокує ініціативи ЄС зупинити імпорт до Європи російських енергоносіїв. Так, уряд Угорщини вже розпочав підготовку юридичного позову до Суду ЄС, щойно Євросоюз остаточно ухвалить рішення про заборону імпорту російських нафти та газу.