Орбан: Угорщина продовжує отримувати нафту через нафтопровід «Дружба»

"Постачання нафти до Угорщини в безпеці", - запевнив глава уряду.

Російська нафта продовжує поступати в Угорщину нафтопроводом «Дружба».

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За його словами, він провів переговори з керівництвом компанії MOL.

«Попри українську атаку, нафтопровід «Дружба» у напрямку до Угорщини працює без перебоїв. Постачання нафти до Угорщини в безпеці», - написав глава угорського уряду на своїй сторінці у фейсбуці.