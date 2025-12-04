Британія запровадила проти Росії нові санкції у справі про отруєння "новачком"

Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії, зокрема - проти цілого російського військового розвідувального управління, відомого як ГРУ, після оприлюднення остаточного звіту британського розслідування щодо загибелі громадянки країни Дон Стерджесс після отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новичок" у 2018 році.
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
"ГРУ, російська військова розвідка, тепер повністю підпадає під санкції Великої Британії. Агенти ГРУ виконують накази Путіна, прагнучи дестабілізувати Україну й намагаючись посіяти хаос і безлад по всій Європі", - йдеться в заяві.
Велика Британія також викликала російського посла через "тривалу кампанію ворожої діяльності Москви".
Отруєння "Новачком"
- Колишній подвійний агент Сергій Скіпаль і його дочка Юлія були отруєні в англійському Солсбері в березні 2018 року. За даними Лондона, за отруєнням Скрипалів стоїть Росія, а виконавцями злочину виявилися офіцери ГРУ - "Олександр Петров" і "Руслан Боширов" (справжні імена - Анатолій Чепіга й Олександр Мишкін). Вони прибули до Великої Британії за фальшивими документами, нанесли отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - на дверну ручку будинку Скрипаля.
- Скрипалі пройшли тривале лікування, і їхні життя вдалося врятувати. Але 8 липня 2018 року від "Новачка" померла 44-річна мати трьох дітей Дон Стерджесс, яка стала випадковою жертвою отруйників. Стерджес отруїлася через використання флакону з-під парфумів, який знайшла у парку і якому був “Новачок”. Нервово-паралітичну речовину розробили радянські вчені в 1970-1980-х роках. Британська влада вважає, що флакон підкинули агенти, відповідальні за напад на Скрипаля.
- Москва відкидає звинувачення. Президент РФ Владімір Путін називав Петрова і Боширова "приватними особами, що не мають стосунку до розвідки". Після його заяви обидва побували в ефірі державного телеканалу RT і заявили, що їздили в Солсбері як туристи.
- При цьому Путін публічно назвав Скрипаля “негідником” і “зрадником” після отруєння, але заперечив будь-яку офіційну причетність.