Безпілотники ГУР вдарили по станції нафтопроводу "Дружба" у Брянській області РФ

Фото: З відкритих джерел

Дрони-камікадзе воєнної розвідки атакували чергову ціль нафтогазової інфраструктури Росії: під удар потрапила нафтоперекачувальна станція в Брянській області.

Про це повідомляють джерела у ГУР Міноборони.

Безпілотники вдарили по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу “Транснефть Дружба” в місті Унеча Брянської області. 

Відомо, що операція була здійснена спільно з підрозділами Сил Оборони України. За інформацією з місцевих пабліків, в ніч на 13 серпня в місті Унеча та районі пролунала серія вибухів, після чого на ЛВДС “Унеча” розпочалася сильна пожежа, туди попрямували екстрені служби. 

“Унеча” є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів “Дружба”, що належить холдингу АК “Транснефтепродукт” і який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки. Основна функція станції – транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км.

11 серпня безпілотники Головного управління розвідки України завдали удару по «Оренбурзькому гелієвому заводі» в Росії. Це – єдине в Росії підприємство, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет, у космічній галузі та авіапромисловості.
