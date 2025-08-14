У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Війна

Уночі зафіксували влучання 21 ворожого БпЛА на 12 локаціях

Сили ППО знешкодили 24 дрони.

Уночі зафіксували влучання 21 ворожого БпЛА на 12 локаціях
Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

У ніч на 14 серпня зафіксували влучання 21 ворожого БпЛА на 12 локаціях. Ворог атакував безнпілотниками і ракетами, сили ППО знешкодили 24 дрони.

Про це інформують у Повітряних силах. 

"У ніч на 14 серпня (із 21.00 13 серпня) противник атакував 2-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл., 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф", – йдеться у повідомленні. 

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами – Сумщину.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Фото: Повітряні сили
