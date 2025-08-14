Уночі зафіксували влучання 21 ворожого БпЛА на 12 локаціях

У ніч на 14 серпня зафіксували влучання 21 ворожого БпЛА на 12 локаціях. Ворог атакував безнпілотниками і ракетами, сили ППО знешкодили 24 дрони.

Про це інформують у Повітряних силах.

"У ніч на 14 серпня (із 21.00 13 серпня) противник атакував 2-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл., 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф", – йдеться у повідомленні.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами – Сумщину.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.