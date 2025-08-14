Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Головне за четвер, 14 серпня: обмін полоненими, 105 боєзіткнень, обстріли Херсонщини

Бойові дії на Донеччині, 105 бойових зіткнень, ворожі обстріли, евакуація на Донеччині. Яким запам’ятається 1268-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 14 серпня: обмін полоненими, 105 боєзіткнень, обстріли Херсонщини
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС Херсонщини

В Україну повернули 84 людини з російського полону – це і військові, і цивільні, повідомив  президент Володимир Зеленський.

Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація. Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років, а серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов уточнив, що сьогодні з російського полону повернулось 33 військовослужбовці та 51 цивільний.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 серпня відбулося 105 бойових зіткнень.

Майже половина боєзіткнень від початку доби (43) - на Покровському напрямку. Активні бойові дії точились і на Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 серпня – в новині.

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів сім людей загинуло та дев’ять поранено, пошкоджено понад 100 житлових будинків, повідомила Національна поліція.

У Чорнобаєвці внаслідок прямого влучання боєприпасу в будинок загинула 61-річна жінка, її тіло дістали з-під завалів. Ще п’ятеро людей поранені. 78-річний чоловік та жінки віком від 39 до 80 років отримали мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, контузії.

У Комишанах загинув 65-річний чоловік та отримала поранення 64-річна жінка. Рятувальники вивезли жінку, яка згодом померла у кареті "швидкої", а тіло чоловіка забирали поліцейські. Коли правоохоронці помістили загиблого до броньованого автомобіля, російський дрон вдарив по службовому транспортному засобу правоохоронців. Троє поліцейських дістали мінно-вибухові й закриті черепно-мозкові травми, контузії.

На Донеччині оголосили обов'язкову евакуацію з Дружківки, а також низки сіл Андріївської громади.

Наразі в цих населених пунктах орієнтовно перебуває 1879 дітей.

Більше інформації – в новині.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України повинні стати складовою мирних переговорів з Росією, цитує The Guardian.

«Щоб досягти миру, думаю, всі визнають, що доведеться обговорювати гарантії безпеки», - сказав Рубіо, додавши, що «доведеться також вести розмову про територіальні спори та претензії, і про те, за що триває боротьба».

Щодо перспектив припинення вогню Рубіо сказав: «Подивимось, що буде можливо завтра. Подивимось, як пройдуть переговори. Ми налаштовані оптимістично».

Докладніше – в новині.

Усе про прогнози та події, які супроводжують прийдешню зустріч Трампа і Путіна, - у матеріалі LB.ua.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
