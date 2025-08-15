На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Defense Express: знищення на Каспії судна "Порт Оля-4" стало для ССО "завданням з п'ятьма зірочками"

На момент удару судно "Порт Оля 4" було завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану.

Defense Express: знищення на Каспії судна "Порт Оля-4" стало для ССО "завданням з п'ятьма зірочками"
напівзатоплене вантажне судно "Порт Оля-4"
Фото: Defense Express

Знищення на Каспії судна "Порт Оля-4", яке перевозило з Ірану озброєння та деталі до "Шахедів", стало для Сил спеціальних операцій "завданням з п'ятьма зірочками", з яким ССО впоралися попри усі труднощі, пише Defense Express.

Як наголошують у виданні, справа не лише в тому, що треба долетіти до дельти Волги й навіть не в розмірі бойових частин, які потрібні для потоплення судна довжиною 123 метри - про що говорить знищення ССО ЗСУ судна "Порт Оля-4".

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України успішно знищили суховантажне судно "Порт Оля-4", яке на постійній основі здійснювало рейси з Ірану до РФ Каспійським морем та перевозило готові дрони Shahed-136, комплектуючі для їх виробництва у РФ, боєприпаси та інше озброєння з Ірану.

Це судно належало судноплавній компанії "МГ-Флот", яке з 2021 року була залучена до перевезень російських військових вантажів. З моменту початку активної російсько-іранської співпраці це судно на постійній основі курсувало, зазвичай, на маршруті між іранським портом Амірабад до російського Порт Оля на південь від Астрахані у дельті Волги.

З фото видно, що під час удару судно під час удару знаходилось у берега на якірній стоянці. Чудово видно, що місток повністю вигорів, а саме судно частково пішло під воду.

Фото: Defense Express

"Чим саме було завдано удар не повідомляється, але вочевидь мова йде про далекобійні дрони. Як мінімум в Астраханській області сьогодні у ночі оголошували тривогу", - зазначає видання.

При цьому вказується, що ураження судна далекобійними дронами, вже не кажучи про його повне потоплення - це нетривільне завдання. Чим саме було завдано удар не повідомляється, але вочевидь мова йде про далекобійні дрони. Як мінімум в Астраханській області сьогодні у ночі оголошували тривогу.

Водночас ураження, а тим паче знищення судна, за допомогою БПЛА це доволі нетривіальне завдання. Спочатку треба було відстежити це судно. Відповідно до даних сервісів відстеження морського трафіку, "Порт Оля 4" 1 серпня перебувало у берегів Ірану, а от 12 серпня відмітилось під час проходження повз Азербайджан у районі кордону із РФ. І маємо нагадати, що російські судна просто вимикають транспондери.

Кколи було підтвердження знаходження цього судно у російському порті вже були запущені українські далекобійні дрони, які подолали мінімум понад 850 км, пролетівши через лінію фронту, окуповані території та кілька областей РФ. А вже досягнувши Порт Оля мали атакувати конкретне судно.

При цьому судно це не стаціонарна ціль, навіть якщо воно стоїть на якорі. Тобто дрони повинні були мати засоби самонаведення. А також відповідні розміри бойових частин, які дозволили потопити судно тоннажем у майже 5000 тонн та довжиною 123 метри. Тобто це була задача із "п'ятьма зірочками".

  • 14 серпня Сили оборони уразили морський порт "Оля" у Астраханській області РФ, який є логістичним пунктом постачання товарів військового призначення з Ірану. Уражене судно із комплектуючими до "Шахедів" та боєприпасами. 
