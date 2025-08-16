На Донеччині розпочалася примусова евакуація родин із дітьми із 5 населених пунктів

У Донецькій області із п'яти населених пунктів розпочали примусову евакуацію родин із дітьми.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
"Розпочалася обов'язкова евакуація родин із дітьми у примусовий спосіб із Дружківки та сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське", – написав він у телеграмі.
У цих населених пунктах наразі залишаються близько 1879 дітей. Людей щодня безкоштовно вивозять у безпечні області і допомагають волонтери.
За словами Філашкіна, виїжджають літні люди, родини з дітьми й навіть домашні тварини.
"Олена з Дружківки розповідає, що бере з собою сина, кота та хом’яка — вони вже пережили обстріли й руйнування житла. Усіх просять мати не більше двох сумок, інші речі — надсилати поштою", – зазначив начальник ОВА.
Також нагадав контакти, де можна отримати детальну інформацію та допомогу цілодобово:
- 0-800-500-121, +0730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)
- Евакуація тяжкохворих та людей з інвалідністю: 0-800-332-614, 0-800-888-888
- БФ «Янголи спасіння»: 0800 334 620
- Виплати при евакуації: 066-285-62-90.
- Рішення про обов'язкову евакуацію прийняли 14 серпня.