На Донеччині розпочалася примусова евакуація родин із дітьми із 5 населених пунктів

Там зараз залишаються близько 1879 дітей.

У Донецькій області із п'яти населених пунктів розпочали примусову евакуацію родин із дітьми.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

"Розпочалася обов'язкова евакуація родин із дітьми у примусовий спосіб із Дружківки та сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське", – написав він у телеграмі.

У цих населених пунктах наразі залишаються близько 1879 дітей. Людей щодня безкоштовно вивозять у безпечні області і допомагають волонтери.

За словами Філашкіна, виїжджають літні люди, родини з дітьми й навіть домашні тварини.

"Олена з Дружківки розповідає, що бере з собою сина, кота та хом’яка — вони вже пережили обстріли й руйнування житла. Усіх просять мати не більше двох сумок, інші речі — надсилати поштою", – зазначив начальник ОВА.

Також нагадав контакти, де можна отримати детальну інформацію та допомогу цілодобово:

0-800-500-121, +0730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)

Евакуація тяжкохворих та людей з інвалідністю: 0-800-332-614, 0-800-888-888

БФ «Янголи спасіння»: 0800 334 620

Виплати при евакуації: 066-285-62-90.