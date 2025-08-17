США та Росія домовилися про зобов'язання щодо безпеки України, ‒ Віткофф

Лідери США і Росії Дональд Трамп та Володимир Путін на саміті на Алясці минулої п’ятниці домовилися, що Вашингтон може запропонувати Києву гарантії безпеки.
Про це пише Bloomberg з посиланням на спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа.
“Ми дійшли згоди, що США та інші країни можуть ефективно запропонувати Україні формулювання, подібне до статті 5”, – сказав Віткофф в етері CNN, маючи на увазі положення НАТО, яке передбачає, що напад на одного союзника вважається нападом на всі держави-члени.
Водночас Віткофф зазначив, що ця домовленість “не дозволила Україні досягти своєї давньої мети – членства в НАТО”. “Путін каже, що червоним прапором є вступ до НАТО”, – сказав він.
Віткофф сказав, що Путін “пішов на деякі поступки щодо всіх п'яти цих регіонів”, і додав: “потрібно обговорити Донецьк” з президентом України Володимиром Зеленським, коли він зустрінеться з Трампом у Білому домі в понеділок, “натякаючи на те, що є простір для переговорів”.
За його словами, хоча Трамп і “прийшов на п'ятничний саміт з Путіним, прагнучи припинення вогню”, він вийшов, заявивши, що зосередиться на “остаточному врегулюванні” (мирному договорі, - ред.).
Посланець додав, що Путін і Трамп досягли “такого великого прогресу”, що “немає потреби в періоді припинення вогню, протягом якого будуть опрацьовані деталі”.
Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо сьогодні на каналі NBC заявив, що США не виключають припинення вогню в Україні як частини мети досягнення мирної угоди між Росією та Україною, водночас стверджуючи, що додаткові санкції навряд чи змусять Путіна погодитися на угоду.
Рубіо також сказав, що США залишаються відданими розробці угоди, яка включатиме як “те, як виглядатимуть лінії кордону”, так і визнання Росією того, що Україна “є суверенною країною”.
- Завтра Зеленський разом з європейськими союзниками прибуде до Вашингтона на зустріч з американським президентом.
- Європейські лідери приєднаються до Зеленського на зустрічі з Трампом у Білому домі завтра, щоб висловити свою підтримку, оскільки лідер України стикається зі все більшим тиском США, щоб він погодився на швидку мирну угоду з Росією, яка передбачає відмову від території.
- Сьогодні Трамп написав у соцмережі Truth Social, що досягнув “великого прогресу з Росією”, не уточнивши про що саме йде мова.
- Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила сьогодні на спільному брифінгу у Брюсселі зі Зеленським, що тристороння зустріч президентів України, США і Росії має відбутися якнайскоріше, аби припинити вбивства.
- Після саміту з Путіним на Алясці Трамп у телефонній розмові повідомив президенту України Зеленському та європейським лідерам, що хоче провести тристоронній саміт "швидко", а саме 22 серпня.
- Як зазначає Reuters, Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донбасу на вимогу Путіна.
- Як повідомляє Bloomberg, Путін у разі дотримання його вимог готовий дати письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну, заявили джерела. Путін також попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков, заявили чиновники.