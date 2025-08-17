США та Росія домовилися про зобов'язання щодо безпеки України, ‒ Віткофф

За словами спецпосланця Трампа, "червоним прапором для Путіна є вступ Києва до НАТО”.

Лідери США і Росії Дональд Трамп та Володимир Путін на саміті на Алясці минулої п’ятниці домовилися, що Вашингтон може запропонувати Києву гарантії безпеки.

Про це пише Bloomberg з посиланням на спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа.

“Ми дійшли згоди, що США та інші країни можуть ефективно запропонувати Україні формулювання, подібне до статті 5”, – сказав Віткофф в етері CNN, маючи на увазі положення НАТО, яке передбачає, що напад на одного союзника вважається нападом на всі держави-члени.

Водночас Віткофф зазначив, що ця домовленість “не дозволила Україні досягти своєї давньої мети – членства в НАТО”. “Путін каже, що червоним прапором є вступ до НАТО”, – сказав він.

Віткофф сказав, що Путін “пішов на деякі поступки щодо всіх п'яти цих регіонів”, і додав: “потрібно обговорити Донецьк” з президентом України Володимиром Зеленським, коли він зустрінеться з Трампом у Білому домі в понеділок, “натякаючи на те, що є простір для переговорів”.

За його словами, хоча Трамп і “прийшов на п'ятничний саміт з Путіним, прагнучи припинення вогню”, він вийшов, заявивши, що зосередиться на “остаточному врегулюванні” (мирному договорі, - ред.).

Посланець додав, що Путін і Трамп досягли “такого великого прогресу”, що “немає потреби в періоді припинення вогню, протягом якого будуть опрацьовані деталі”.

Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо сьогодні на каналі NBC заявив, що США не виключають припинення вогню в Україні як частини мети досягнення мирної угоди між Росією та Україною, водночас стверджуючи, що додаткові санкції навряд чи змусять Путіна погодитися на угоду.

Рубіо також сказав, що США залишаються відданими розробці угоди, яка включатиме як “те, як виглядатимуть лінії кордону”, так і визнання Росією того, що Україна “є суверенною країною”.

Завтра Зеленський разом з європейськими союзниками прибуде до Вашингтона на зустріч з американським президентом.