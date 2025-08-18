Волошин: російські війська активізувалися на острові Білогрудий на Херсонщині

Ворожа армія намагається висадитися на острові для захоплення плацдарму.

За останні кілька днів російські війська активізувалися на острові Білогрудий на Придніпровському напрямку і намагаються захопити плацдарм.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Укрінформу".

"За декілька останніх дій противник виявляє певну активність на острові Білогрудий, намагається висадитись на цьому острові, захопити плацдарм, але успіхів не має, проте щодня здійснює 2-5 спроб", – каже військовий.

Волошин додає, що російські окупанти також активно діють біля Антонівського автомобільного мосту, за який щодня тривають запеклі бої.

"Щодня його (ворога – ред.) групи намагаються підійти ближче до наших позицій, але ми їх усіх знищуємо", – додає речник.