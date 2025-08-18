З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСуспільствоВійна

Волошин: російські війська активізувалися на острові Білогрудий на Херсонщині

Ворожа армія намагається висадитися на острові для захоплення плацдарму.

Волошин: російські війська активізувалися на острові Білогрудий на Херсонщині
Фото: Генштаб ЗСУ

За останні кілька днів російські війська активізувалися на острові Білогрудий на Придніпровському напрямку і намагаються захопити плацдарм.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Укрінформу".

"За декілька останніх дій противник виявляє певну активність на острові Білогрудий, намагається висадитись на цьому острові, захопити плацдарм, але успіхів не має, проте щодня здійснює 2-5 спроб", – каже військовий.

Волошин додає, що російські окупанти також активно діють біля Антонівського автомобільного мосту, за який щодня тривають запеклі бої.

"Щодня його (ворога – ред.) групи намагаються підійти ближче до наших позицій, але ми їх усіх знищуємо", – додає речник.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies