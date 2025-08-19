З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
The Times: європейські союзники готують “сили стримування” з присутністю на території України

"Ці сили, призначені переважно для навчання та логістики, швидко підсилять Україну у разі конфлікту та будуть розміщені поза зонами бойових дій або на лінії фронту, але не на спірних територіях".

The Times: європейські союзники готують “сили стримування” з присутністю на території України
Фото: EPA/UPG

Франція, Велика Британія та інші європейські союзники очолять “сили стримування” з “кількома тисячами” військовослужбовців на території України.

Про це пише The Times з посиланням на європейські джерела.

Ці сили, призначені переважно для навчання та логістики, швидко підсилять Україну у разі конфлікту та будуть розміщені поза зонами бойових дій або на лінії фронту, але не на спірних територіях. 

“Це буде присутність союзних військ поряд з Україною, щоб показати, що наші долі пов'язані”, ‒ сказав французький дипломат, близький до переговорів.

Видання зазначає, що головним “стовпом” гарантії безпеки для України, щоб запобігти майбутнім російським атакам після будь-якої майбутньої мирної угоди, будуть сильні українські збройні сили, які отримали назву “сталевий дикобраз”, підтримувані європейською військовою допомогою.

Хоча Італія та Польща не надаватимуть військовий персонал в Україні, ширша європейська коаліція буде готова підтримати Україну у разі нападу.

  • О 13:00 за київським часом стартувала віртуальна зустріч Коаліції охочих. Вона відбудеться з нагоди учорашніх перемовин американського президента Дональда Трампа з президентом України, європейськими лідерами та генсеком НАТО. На ній головують британський прем'єр Кір Стармер та президент Франції Макрон.
