The Times: європейські союзники готують “сили стримування” з присутністю на території України

Франція, Велика Британія та інші європейські союзники очолять “сили стримування” з “кількома тисячами” військовослужбовців на території України.

Про це пише The Times з посиланням на європейські джерела.

Ці сили, призначені переважно для навчання та логістики, швидко підсилять Україну у разі конфлікту та будуть розміщені поза зонами бойових дій або на лінії фронту, але не на спірних територіях.

“Це буде присутність союзних військ поряд з Україною, щоб показати, що наші долі пов'язані”, ‒ сказав французький дипломат, близький до переговорів.

Видання зазначає, що головним “стовпом” гарантії безпеки для України, щоб запобігти майбутнім російським атакам після будь-якої майбутньої мирної угоди, будуть сильні українські збройні сили, які отримали назву “сталевий дикобраз”, підтримувані європейською військовою допомогою.

Хоча Італія та Польща не надаватимуть військовий персонал в Україні, ширша європейська коаліція буде готова підтримати Україну у разі нападу.