Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківщини, є постраждалі

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей: у м. Куп'янськ постраждали 43-річний і 57-річний чоловіки – працівники екстреної медичної допомоги.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 1 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 БпЛА типу «Ланцет»;
- 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Цупівка);
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль екстреної медичної допомоги, фермерське господарство (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Курганне);
- у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (м. Богодухів).
Упродовж минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.
На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.