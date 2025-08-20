Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківщини, є постраждалі

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей: у м. Куп'янськ постраждали 43-річний і 57-річний чоловіки – працівники екстреної медичної допомоги.

