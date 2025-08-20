«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківщини, є постраждалі

У м. Куп'янськ постраждали 43-річний і 57-річний чоловіки – працівники екстреної медичної допомоги.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківщини, є постраждалі
Куп'янськ
Фото: телеграм / Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей: у м. Куп'янськ постраждали 43-річний і 57-річний чоловіки – працівники екстреної медичної допомоги. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2  БпЛА типу «Ланцет»;
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Цупівка);
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль екстреної медичної допомоги, фермерське господарство (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Курганне);
  • у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (м. Богодухів).

Упродовж минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies