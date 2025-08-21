Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Армія РФ вбила одного мешканця Херсонщини і ще трьох – поранила

Від російських атак постраждали 39 населених пунктів області.

Армія РФ вбила одного мешканця Херсонщини і ще трьох – поранила
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби у Херсонській обалсті через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення. Від російських атаки постраждали 39 населених пунктів.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Нововоскресенське, Олександрівка, Станіслав, Берислав, Новоолександрівка, Новодмитрівка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Львове, Вірівка, Бургунка, Осокорівка, Широка Балка, Софіївка, Томарине, Садове, Велетенське, Дослідне, Антонівка, Ромашкове, Кізомис, Придніпровське, Томина Балка, Нововоронцовка, Миколаївка, Веселе, Дудчани, Зорівка, Козацьке, Микільське, Понятівка, Розлив, Токарівка, Урожайне, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі.
