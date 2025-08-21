Втрати російської армії за добу становлять 830 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби російська армія втратила 830 солдатів, танк, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, РСЗВ, ППО, спецтехніку та 114 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення ворожі війська втратили близько 1 073 530 осіб.

