Втрати російської армії за добу становлять 830 солдатів

Упродовж доби російська армія втратила 830 солдатів, танк, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, РСЗВ, ППО, спецтехніку та 114 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1073530 (+830) осіб
- танків – 11120 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23157 (+5) од
- артилерійських систем – 31789 (+41) од
- РСЗВ – 1471 (+1) од
- засоби ППО – 1209 (+1) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52469 (+315)
- крилаті ракети – 3565 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59316 (+114)
- спеціальна техніка /– 3944 (+1).
Дані уточнюються.