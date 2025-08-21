Росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками

У повітрі борти стратегічної авіації, були пуски "Кинджалів".

Росія упродовж ночі завдала масованого удару по Україні: сили протиповітряної оборони декілька годин поспіль відбивали атаку безпілотників.

У столиці мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. Про наслідки "шахедного" обстрілу інформації не надходило. Також вибухи чули у Львові, про них розповів міський голова Андрій Садовий.

Незадовго до третьої години ночі ворог підняв у повітря літаки МіГ-31К, по всій території країни було оголошено тривогу. Відбулися пуски ракет "Кинджал". Вибухи пролунали на Рівненщині.

Також з ракетоносіїв в акваторії морів росіяни запустили ракети типу "Калібр". Їм вдалося досягти Закарпатської області: у Мукачеві було гучно.

Активною була стратегічна авіація, у повітря піднялися декілька бортів Ту-95МС. Відбулися пуски крилатих ракет, під атакою опинилося Запоріжжя.