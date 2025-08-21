Місцева влада виділить гроші на відновлення атакованого росіянами американського підприємства у Мукачеві

Також розпочалась робота щодо можливого працевлаштування працівників заводу на інші підприємства.

Влада Закарпатської області виділить фінансування на відновлення атакованого росіянами американського заводу FLEX у Мукачеві.

Про це повідомив заступник начальника Закарпатської ОВА Василь Іванчо.

“Після завершення робіт з ліквідації наслідків ракетного удару розпочнемо формувати пакет документів на оперативне отримання державної допомоги на відновлення виробничих потужностей. Йдеться про суму до 16 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Василь Іванчо додав, що розпочалась робота щодо можливого працевлаштування працівників заводу на інші підприємства, щоб зберегти фахівців і допомогти забезпечити зарплату.

Заступник голови ОВА нагадав, що знищене підприємство було одним з найбільших роботодавців Закарпаття. Від функціонування заводу залежали тисячі сімей, адже тут працювало майже 2,6 тис. фахівців. Минулого року це виробництво сплатило понад 340 млн гривень податків, а за сім місяців цього року – більше ніж 285 млн грн. Американські інвестиції в компанію склали близько 24,5 млн доларів.