Із Криму повернули двох молодих українців

Тривалий час хлопці не мали можливості виїхати.

фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох українців із тимчасово окупованого Криму – хлопцям 21 та 22 роки.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, хлопці зростали в умовах окупації, відчували постійний тиск і приниження.

«Тривалий час не мали можливості виїхати. Тепер – вони вдома, у вільній Україні. Разом із рідними. І з правом на власне майбутнє», - додав глава ОПУ.

  • Нещодавно вдалося врятувати двох дівчат-підлітків, які три роки прожили в російській окупації.
  • Днями сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав, що росіяни під час війни проти України викрали понад 19 тисяч українських дітей. Сенатор погрожує визнати Росію державою-спонсором тероризму, якщо та не поверне дітей.
