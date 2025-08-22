Із Криму повернули двох молодих українців

Тривалий час хлопці не мали можливості виїхати.

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох українців із тимчасово окупованого Криму – хлопцям 21 та 22 роки.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, хлопці зростали в умовах окупації, відчували постійний тиск і приниження.

«Тривалий час не мали можливості виїхати. Тепер – вони вдома, у вільній Україні. Разом із рідними. І з правом на власне майбутнє», - додав глава ОПУ.