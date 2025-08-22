Із Криму повернули двох молодих українців

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох українців із тимчасово окупованого Криму – хлопцям 21 та 22 роки.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, хлопці зростали в умовах окупації, відчували постійний тиск і приниження.
«Тривалий час не мали можливості виїхати. Тепер – вони вдома, у вільній Україні. Разом із рідними. І з правом на власне майбутнє», - додав глава ОПУ.
- Нещодавно вдалося врятувати двох дівчат-підлітків, які три роки прожили в російській окупації.
- Днями сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав, що росіяни під час війни проти України викрали понад 19 тисяч українських дітей. Сенатор погрожує визнати Росію державою-спонсором тероризму, якщо та не поверне дітей.